【產經直播】北水回歸 港股見真章？
2020年10月08日 16:42
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憂慮新一波疫情再爆發，港股連彈四日後，周四(8日)先升後跌，一度跌逾220點，收市報24,193.35點，跌49點；內地十一假期明日(9日)結束，北水回歸有冇機會沖起港股？
美國再次對中國科技企業出手，有傳美國考慮限制騰訊(00700)及螞蟻集團嘅電子支付系統，此舉會唔會影響螞蟻的上市？對阿里巴巴(09988)及騰訊股價有幾大影響？另邊廂，有指華為有意分拆旗下榮耀手機業務，小米(01810)股價隨即受壓，究竟消息對小米有幾大打擊？
市場憧憬內地「十四五」規劃推動可再生能源發展，加上隔晚美國上市的太陽能股集體抽升，帶挈本港上市的光伏股炒上，福萊特玻璃(06865)、信義光能(00968)、信義能源(03868)都紛紛創新高，這批股份有望再上？
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