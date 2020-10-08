明夏舉辦！奧組委擬簡化東京奧運　削22億元經費

受新冠肺炎疫情影響，日本東京奧運及殘奧會延至明年夏天舉行。東京奧組委周三(7日)在國際奧委會(IOC)執委會會議上稱，透過簡化52個項目，預計可削減或降低約300億日圓(約22億港元)舉辦經費。

東京奧組委表示，在52個項目當中，通過調整賽場臨時設施及削減照明等，可壓縮150億日圓(約11億港元)經費，而同時在賽場及奧運村等削減30至40%裝飾，也可削減10億日圓(約7311萬港元)。此外，東京奧組委亦提到，只要減少聖火傳遞汽車和工作人員、削減10至15%的奧運相關人士參與，以及調整奧組委人員計劃等，合共亦可節省約48億日圓(約3.5億港元)費用。

日本東京奧運在延期前，其舉辦經費總額已達1.35萬億日圓(約987億港元)。有專家早前估計，延期將涉及額外40億美元(約312億港元)成本。

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