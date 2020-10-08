聯儲救市何時了？可能還需要泵水27萬億元

外國傳媒報道，美國聯儲局資深經濟學家兼金融穩定部門副主管Michael Kiley發表研究指出，聯儲局已無法進一步減息，使他們需要大規模量化寬鬆才能抵銷影響。

Kiley估計，聯儲局需要購買相當於美國國內生產總值(GDP)三成的債券，即6.5萬億美元，來達到此目的。基於今年3月以來，當局已購買了創紀錄的3萬億美元債券，也意味着未來還要再進行3.5萬億美元(約27萬億港元)的寬鬆才足夠。

目前聯儲局官員對接下來的決策態度並不一致。克里夫蘭聯儲銀行行長Loretta Mester表示，目前不贊成增加總採購量，支持將資產購買更多地轉向長期債券。

明尼阿波利斯聯儲銀行行長Neel Kashkari持續呼籲國會推出新的財政刺激。他表示，若政府不出面幫助失業者，他們就無法負擔生活支出，這將會波及整體經濟，經濟衰退情況將變得更嚴重。

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