全球經貿戰：傳美快宣布對伊朗新金融制裁

外國傳媒引述消息人士透露，美國總統特朗普政府已決定對伊朗金融業實施新制裁，迫使伊朗就其擴張核計劃問題與美國展開談判，預計對伊朗的新制裁將在美國時間周四(10月8日)宣布。

報道引率3名美國匿名官員表示，特朗普政府已決定對伊朗金融業實施新制裁，預計新制裁，將針對目前仍未受到次級制裁的剩餘幾家伊朗銀行。在次級制裁下，美國可限制與伊朗往來的外國個人與企業，在美國的金融和商業活動。

據報道，支持美國對伊朗實施新制裁的人員表示，進一步隔離伊朗和國際間的商業活動，符合特朗普政府壓制伊朗經濟，以迫使伊朗當局就其擴張核計劃問題，和美國展開談判的策略。

報道也指出，自美國於2018年退出伊朗核協議以來，伊朗提煉濃縮鈾的濃度已超過核協議的限制，但美國希望藉金融制裁，以施壓伊朗談判的做法目前並未奏效。

對於此報道，美國國務院尚未發表回應。在此前，美國曾在今年初表示，該國已準備在不預設前提的立場下與伊朗展開談判。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299