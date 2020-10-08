【旅業蕭條】歐第2大廉航易捷虧損逾84億　向政府求援

新冠肺炎疫情重挫航空業，英國最大航空公司、歐洲第2大廉航易捷航空(EasyJet)表示，疫情嚴重干擾夏季計劃，今年首3季損失高達8.45億英鎊(約84.87億港元)。

易捷航空表示，正審查流動性狀況，呼籲英國迫切訂定措施、提供更多航空業援助，以確保經濟復甦時航空公司能有足夠動力。

易捷航空已取消派股息，並預計第4季飛行容量將是往常約1/4。自疫情爆發以來，集團已籌集超過24億英鎊現金，其中包括新增4.19億英鎊的股權及透過售後回租、賣出飛機等方式籌得6.08億英鎊。

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