資源爭奪戰！全球鋰需求2024年料飆1.5倍

外國傳媒報道，據全球數據公司(GlobalData)報告顯示，到了2024年，全球鋰需求預期將增長約1.5倍，主要受惠於電動車電池產量有望實現4倍增長。

報告預期，受惠於電動車市場發展，全球鋰需求將從2020年的47,300噸增長到2024年的117,400噸，複合年增率為25.5%。

GlobalData高級礦業分析師Vinneth Bajaj表示，受惠需求增加，也將帶動鋰產量增長，預計鋰產量將從2020年的58,800噸，增長到2024年的134,700噸。

鋰被認為是21世紀的能源金屬，可用於玻璃、石油化工、冶金、電池、航空航天等領域。鋰對於電動車等很多戰略性行業都是非常關重要。鋰電池在儲能領域一直都處在龍頭地位，從手機到太陽能，再到電動車等，都能見到鋰電池的應用。

報告也估計，電動車的年產量將從2020年的340萬輛，攀升至2024年的1,270萬輛。屆時中國會是主要增長市場，將推動全球鋰需求、電池產能及電動車的銷售。據Bernstein數據，中國已是全球上最大的電動車市場，去年該國生產了100萬個電池供電車型。

Bajaj說：「中國當局積極提升電動車的銷量，目標是到2025年，使電動車銷量在總新車銷量的佔比達20%，大幅高於2019年的5%。該國也決定分階段削減電動車補貼直到2022年，而不是在2020年直接取消，將有助於為國內市場，乃至全球電動車市場帶來實質性的推動。」

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