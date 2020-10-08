中國海外9月合約物業銷售額按年增20%

1至9月，中國海外系列公司累計合約物業銷售金額約2,571.86億元，相應的累計已售樓面面積約1,370.67萬平方米，分別按年增加4.3%及降低0.4%。

於2020年9月30日，中國海外系列公司錄得已認購物業銷售約為178.11億元，預期將於往後數月內轉化為合約物業銷售。

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