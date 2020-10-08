中國海外9月合約物業銷售額按年增20%
2020年10月08日 17:09
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中國海外發展(00688)公布，2020年9月，中國海外系列公司的合約物業銷售金額約為348.92億元人民幣(下同)，而相應的已售樓面面積約為157.51萬平方米，分別按年增加20.5%及按年持平。
1至9月，中國海外系列公司累計合約物業銷售金額約2,571.86億元，相應的累計已售樓面面積約1,370.67萬平方米，分別按年增加4.3%及降低0.4%。
於2020年9月30日，中國海外系列公司錄得已認購物業銷售約為178.11億元，預期將於往後數月內轉化為合約物業銷售。
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