金發局：數字人民幣可在港作沙盒試行

香港金融發展局行政總監區景麟出席香港離岸人民幣中心年度論壇時表示，在跨境理財通及數字人民幣推出後，香港作為最大離岸人民幣中心，將在人民幣國際化上扮演更重要角色，並指數字人民幣使用簡單，交易可追溯，香港可作沙盒試行，而金發局亦會研究相關主題。

區景麟表示，雖然目前仍未清楚跨境理財通的落實時間，但監管機構正進行市場研究，冀能盡快推出，相信早期將以低至中風險銀行零售產品為主，南北向會設有額度。

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