晨星：亞洲工業及科技股估值合理
2020年10月08日 17:34
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晨星高級股票分析員胡啟泰指，第三季亞洲股市有所改善，美國聯儲局繼續維持低利率將有利股市表現和中國經濟復甦。他指亞洲工業及科技板塊今年估值合理，金融行業亦具吸引之處，惟對部分資產價值存有疑問。至於科技股方面，中美科技戰日漸加劇，為下半年半導體板塊帶來不確定性。
就美國總統大選結果對市場的影響，晨星亞洲股票研究總監陳麗子指出，市場認為若特朗普成功連任，中美關係將維持現狀，但她指即使拜登勝出，預料中美之間會有談判空間，但取消制裁措施的機會不大。
對於螞蟻集團赴港上市，晨星股票分析員譚綺蘅指螞蟻集團未來十年的營業額複合年均增長率(CAGR)預測達21%。營業利潤率將由2019年的20%增長到2029年的30%。螞蟻集團是中國最大的數碼金融服務供應商，亦是全球最大獨角獸，其無形資產是一直受惠於母公司阿里巴巴(09988)的增長。
螞蟻集團覆蓋超過7.11億名每月活躍用戶，而且多達8,000萬間支付寶登記商戶。集團除了提供信用服務外，亦有提供保險產品，不僅僅針對傳統市場，同時亦開拓年輕人及中國發展中地區的市場。
譚氏指美方即使宣布制裁螞蟻旗下的支付寶在美國的數碼支付服務，但由於集團在美國的營業額少於5%，除非未來美國將來禁止美國與中國經商，相信造成的影響有限。投資者現時比較擔心出現新的市場競爭者及利率上限，她指新的競爭者需要有巨大的財力，為客戶提供實質的補貼，否則難以與螞蟻及騰訊控股(00700)競爭。利率方面的限制則有可能令公司收入減少。
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