晨星：亞洲工業及科技股估值合理

晨星高級股票分析員胡啟泰指，第三季亞洲股市有所改善，美國聯儲局繼續維持低利率將有利股市表現和中國經濟復甦。他指亞洲工業及科技板塊今年估值合理，金融行業亦具吸引之處，惟對部分資產價值存有疑問。至於科技股方面，中美科技戰日漸加劇，為下半年半導體板塊帶來不確定性。

就美國總統大選結果對市場的影響，晨星亞洲股票研究總監陳麗子指出，市場認為若特朗普成功連任，中美關係將維持現狀，但她指即使拜登勝出，預料中美之間會有談判空間，但取消制裁措施的機會不大。

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