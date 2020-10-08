旺角中心減價約25%沽出單位　平均呎價約18096元

再有業主減價沽商業大廈。中原(工商舖)寫字樓部高級分區營業董事陳權威表示，今次易手單位為旺角彌敦道688號旺角中心1期高層12至13室，面積約1,492方呎，成交價約2,700萬元，減價約24.6%，平均呎價約18,096元。

上述單位以連租約形式售出，現時月租收入約8.2萬元，呎租約55元，租金回報約3.6厘，租期至今年11月。原業主於2012年以逾1,700萬元買入，今年初以逾3,580萬元放售，及後見市況不穩而下調叫價，隨即於短時間內即告售出。持貨8年物業升值約58%。陳氏續表示，新買家為醫務行業相關人士，不排除單位在租約屆滿後會作自用。

陳氏續稱，另一宗成交個案亦由上述業主沽出，位處同層06室，面積約1,007方呎，以約1,800萬元易手，成交呎價約17,874元。單位現由眼科診所租用，呎租約50元，租金回報約3.3厘，租期至2021年底。

據知，新買家為投資者，因單位租金回報吸引，加上該診所已租用物業多年，屬長情穩定租客，遂決定入市作收租投資之用。資料顯示，原業主於2012年以約1,108萬元購入，8年間升值約62%。

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