轉攻Staycation！雲頂郵輪冀推本地遊自救

受新冠肺炎疫情影響，郵輪業正經歷「冰河時期」。雲頂郵輪集團表示，每月需花費數千萬港元為停航郵輪作維修及保養，目前正與香港政府有關部門商討，冀能於本地推出不出境的郵輪旅遊，讓本港郵輪旅遊業不至於完全停擺。

該集團市場部高級副總裁李鳳霞指，郵輪公司的營運固定成本很高，平均每月每艘郵輪的保養費用達100萬美元(約780萬港元)，而現時集團仍有4艘郵輪未啟航。她又指，自疫情爆發的9個月以來，集團估計在香港損失約25萬的載客人次，但從未獲政府派發任何補助，如政府可對港口費作減免，能在一定程度上減輕經營負擔。

她指出，自2月所有班次停航後，除郵輪公司收入受打擊，旅行社生意亦大受影響，因為過往有八、九成的郵輪乘客會經由旅行社報名。她續指，為郵輪提供食材、原油等供應商亦因長時間停航，損失很大部分的收入。

雲頂郵輪集團業務規劃及港口管理高級副總裁林俊彥表示，集團早前在台灣成功推出環島遊復航，期望可在香港提供類似郵輪旅遊計劃，並已向政府作出申請，惟有關部門仍未作回應。他指，若政府批准有關申請，願意對任何防疫措施作出配合，在本地旅遊需求長時間受壓下，相信計劃會受到市民歡迎。

林續指，對郵輪業在疫情過後的發展感到樂觀，但現時業界需有先行者為重啟行業發展踏出第一步，因此相關計劃能否獲利並非重點。

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