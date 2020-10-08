上月5盤共2412伙獲批預售樓花 近兩年最多
2020年10月08日 18:36
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地政總署公布，9月共有5個住宅項目獲批預售樓花同意書，涉及單位2,412伙，屬2018年11月後的近兩年最多，按月多約3.3倍。上月批出預售項目中，包括新世界發展(00017)的沙田大圍站項目柏傲莊I及II，共佔2,198個單位。其餘項目包括其士國際(00025)與市區重建局合作的旺角傲寓，提供144伙，而嘉里建設(00683)的九龍石硤尾龍駒道3號則涉及64伙。至於遠洋集團(03377)的大嶼山長沙海沙徑7號項目提供6伙，亦獲批預售。
同時，9月只有1個住宅新盤入紙申請預售，為香港小輪(00050)旗下長沙灣通州街項目，提供262個單位。而截至上月底，待批預售樓花同意書項目共有24個，涉及12,469個單位，較8月少2,150伙或約14.7%。
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