【全球攬炒】丹麥最大銀行擬裁員1600人

外媒報道，丹麥最大銀行丹斯克銀行(Danske Bank)宣布，將在未來6至12個月內裁員1,600人，以冀在2023年前能夠降低成本。

據悉，該行部分裁員將透過自願離職、遇缺不補等方式進行，涉及部門大多數位處丹麥。丹斯克銀行擁有2.2萬名員工，其中丹麥人手佔1.1萬。

丹斯克銀行正控制成本及遵守法規，6月時曾警告進一步裁員。事實上，自去年6月以來，該行已縮減至少1,000名員工。

丹斯克銀行行政總裁Chris Vogelzang表示，公司需適應金融業結構性變化，並要在低利潤、高競爭的市場下保持競爭力，只能壓低成本。

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