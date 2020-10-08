主宰明年全球格局！疫情令中國大量海外貸款陷償還困境

外國傳媒報道，作為全球最大的官方債權人，中國過去幾十年來大舉放貸，但隨着愈來愈多的貸款難以償付，許多國家或將與中國進行持續多年的談判，重新商定債務安排。

總部在紐約的經濟和政策諮詢公司榮鼎集團(Rhodium Group)發布研究顯示，中國的債權人在重新商談債務安排時，有時缺乏協調，且不遵守標準的減免條款，導致與多個國家商談價值280億美元的貸款安排時，談判結果面臨更大的不確定性。

新冠疫情引發全球經濟出現空前下滑，使發展中經濟體更加難以償還私營部門債權人和中國的貸款。

十餘個非洲國家正在根據4月份20國集團(G20)商定的暫緩償債倡議(DSSI)，與中國磋商暫緩債務償付的事宜。然而，多數談判閉門進行，商業債權人擔心中國會在債務重組中取得更好的條款，因而提出不滿。

【不可預測的談判】

榮鼎在研究報告中指出，不論是否在DSSI的框架內進行談判，中國的銀行都不展示標準條款，令未來的結果難料。以往經歷顯示，一些談判可能需要幾個月，甚至幾年的時間才能完成。

中資銀行不太可能會減值債務，而是可能會選擇推遲本金的償付、延長期限，從而保障貸款的淨現值。榮鼎稱，過去的重新談判有超過一半最終商定延遲支付。

該公司稱，雖然沒有證據顯示，中國曾因債務未按時償還而沒收資產或是以債換股，但未來可以取得相關資源的前景，可能會影響債務談判。

過去20年，中國對外放貸速度迅猛，主要借款人為開發中國家。940億美元的海外貸款中有1/4開始受到關注。2020年進行談判的貸款安排達到18宗，較一年前翻了一番。

榮鼎指出，中國如何進行重新談判，對2020至2021年新興和前沿市場的復甦非常關鍵。

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