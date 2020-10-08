錦江資本售錦江酒店至多6.82%股權

集團估計，本次募集資金總額不超過50億元人民幣，擬用於酒店裝修升級項目及償還金融機構貸款。

董事會認為，此舉進一步增強錦江酒店的資金實力，有利於其優化在經濟型酒店和終端酒店的布局，提升核心競爭力，推動戰略目標的實現；及有效改善錦江酒店的資產負債率，優化錦江酒店的資本結構，提高錦江酒店的償債能力並降低財務風險，增強錦江酒店後續的融資能力，為錦江酒店的經營發展提供有力的營運資金支持，以滿足業務快速增長需求。

同時，錦江酒店的核心競爭能力和面臨宏觀經濟波動的抗風險能力得到加強，有助於實現健康可持續發展。

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