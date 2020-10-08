分析指中國經濟強化人民幣表現　料升至6.5水平

西聯環球商業匯款亞太區企業對沖總監Simon Bishop表示，中國經濟的樂觀預期有助強化人民幣表現，中國作為全球經濟增長的重要貢獻者，其經濟復甦或會對其他國家產生積極影響。鑑於中國經濟快速反彈以及短期增長勢頭積極，料人民幣兌每美元或升至6.5水平。

美元方面，Simon Bishop指，美國預算赤字增加一倍，為美元增添更大壓力。政治議題將成為市場未來幾周的焦點，但無論美國總統選舉結果如何，短期內的支出或刺激措施都不太可能發生巨大變化，料美元或於未來3至6個月受壓，94是美匯指數的關鍵水平。

隨着市場大量拋售美元，投資者紛紛湧向日圓，Simon Bishop認為，除為了避險外，亦為分散投資，而日本首相菅義偉上任後作出的政策轉變或推升日圓，圓匯有望升至103。

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