澳門十一長假旅客跌八成　摩通狠削6賭股目標價

十一長假期澳門旅客數字按年跌八成，加上博彩業復甦時間較預期長、盈利前景難以預測，令濠賭股再被券商唱淡。摩根大通發表研究報告，將澳門博彩業前景由原來的「看漲」轉為「中性」，並狠削6家持有澳門賭牌企業的股份目標價10%至37.14%不等。該行又料10至12月澳門賭收將分別下跌75%、65%至70%，以及40%至50%。

澳門旅遊局公布十一假期臨時統計數據，長假期第7天(10月7日)訪澳旅客為1.91萬人次，較往年大減75.3%，當中內地旅客佔91%。而長假期首7天到澳門旅客合共13.92萬人次，按年急跌86%，其中內地旅客佔12.99萬人次，按年大跌83%。

摩通的研究報告不諱言賭業重新對外開放的勢頭令人沮喪、貴賓廳業務前景也變得不確定，市場對賭業有下調預測的風險，令濠賭股的風險回報變得不吸引。該行將金沙中國、澳博、新濠國際、美高梅中國的投資評級由「增持」下調至「中性」，其中新濠國際及美高梅中國的目標股價分別被削32.5%和25%。該行更將永利澳門的投資評級由「增持」下調至「減持」，目標股價更大削37.14%。

該行解釋，內地加強打擊非法跨境賭博的資金，為賭業中介(俗稱疊碼仔)和賭客添上前所未有的憂慮和風險，窒礙貴賓業務的回復。只有等待負面因素漸淡，人們覺得安全才會返回澳門的博彩市場。

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