【企業救亡實錄】東芝如何謀靠「大數據」翻身？

被稱為「新石油」的大數據乃投資者琅琅上口的科技趨勢，連因為早年會計醜聞淪落到要出售招牌記憶體業務控股權去救亡的日本老牌電機廠商東芝，亦想借大數據東山再起，期望3至5年內成為重點業務支柱，逐漸轉型成為一家「基礎服務公司」。

不論是新興「獨角獸」科企，還是傳統行業的大集團，皆在苦思哪裏可以收集能夠變成鈔票的數據。日本另一老牌電機廠商日立於2016年推出的物聯網平台Lumada，已經壯大成一盤一年收入達10,370億日圓(約760.81億港元)的生意，相當於集團截至今年3月底止全年收入約12%；而日立今年亦與微軟結盟，一同圖在北美、日本和東南亞推出針對製造業和物流業的數碼方案。

與此同時，德國電機巨頭西門子亦透過類似產品MindSphere，將收集自從工業機械等的作業數據，設計出改善生產流程的方案。

不過，東芝覺得大多數做大數據的公司都只着眼於企業，其實消費者的數據空間更大。其如意算盤是，運用公司在日本國內擁有約六成市場份額的收銀機、透過投資流動設備收銀程式開發商Ubireji，收集大量消費數據，期望今年內覆蓋全國零售交易額30%的資訊，涉及10萬間店舖和45萬億日圓(約3.29萬億港元)的消費額。消費者安裝了連接特定應用程式後，會收到按其購物紀錄推送的優惠券、食譜及健康資訊，東芝藉此擴闊數據來源。

前年由西門子過檔的東芝上席常務(高級副總裁)兼東芝數據社長島田太郎表示，「沒有掌握消費者數據的企業會勢逐漸淪為市場輸家」，又認為智能手機能夠攫取的數據有限，東芝的收銀機、入閘機和電梯卻是日本人每日生活都一定會遇到，而變現方法則包括向商家提供改善收入、掌握研發和廣告投入的方案，期望有朝一日東芝超過一半盈利由數據貢獻。

日本人長於硬件技術，迄今仍掌握很多關鍵電子零件和原料，問題是東芝等昔日風摩全球的日本巨企近年卻不再風光，而日本經濟在面對人口「少子高齡化」和債台高築困擾，一直要依賴極度寬鬆的銀根度日。太平洋投資管理(PIMCO)亞太區投資組合管理主管正直知哉評論「後安倍時代」時特別指出，新冠肺炎疫情凸顯日本政府和企業於採用資訊科技和數碼解決方案上非常落後，勞工及資本運用上的效益不足，恐不利經濟復甦。

東芝30多年前發明的NAND Flash記憶體可以在電源中斷的情況下儲存資料，為今天的大數據奠定硬件基礎。現稱鎧俠的東芝半導體據報計劃最快12月重新上市，屆時其業績東芝會以權益法入帳，問題是技術再勁，記憶體價格頗為波動，建立穩定收入的必要可見一斑。東芝翻身的挑戰，某程度上也是日本經濟的縮影。

【世界變了！大學學歷不再重要？】

東芝這樣過去取得輝煌成就的大企業要轉身不是容易的事，尤其需要有足夠的人才想出新穎的點子去發圍。國際商業機器(IBM)執行主席、前行政總裁羅梅蒂則呼籲僱主決定是否聘用一個人時，不要再用大學學歷作為考慮因素，現時IBM多達43%的招聘空缺不看大學「沙紙」！

IBM去年有30%收入來自雲端及數據平台和交易處理平台等組成的「雲端及認知軟件」業務，另有近27%來自「基建及雲端服務」。而掌舵這家美國藍籌科技巨企的女企業家直言，疫情下請一個讀足4年大學的人分分鐘會削弱成本優勢。

羅梅蒂指，一家科企招兵，找職訓學校畢業生及副學士，甚至參加過特定技能培訓的人也可以，這樣做或許更加容易招得適應科技日新月異的人。數碼時代絕對不是人人都能受惠，如果不能提供足夠的機會，很多人會被淘汰。

因此，她建議僱主與其以「沙紙」取人，應該更着重如何將人才再培訓，而且要時刻告知他們究竟要有甚麼技能，並引導他們學習。她又認為，一個人願意學習比起其本身的技能更加重要，「我也要有好奇心的人，你們(僱主們)面試時可以試探一下」。

【迅銷：實體店仍不可或缺】

東芝打算運用其收銀機轉型成大數據公司，問題是疫情被指會令實體店的銷售額被網購搶走。不過，日本首富、UNIQLO母公司迅銷(06288，日股︰9983)行政總裁柳井正強調，實體店是公司發展網購不可或缺的一環。

以最近一個完整財政年度期末的數字比較，迅銷的門店數目比起經營Zara的西班牙同業Inditex及瑞典的H&M，分別少約50%及28%。不過，柳井揚言，迅銷擬將在中國內地經營的門店數目，大增超過3倍至3,000家。迅銷希望把來自網購的收入佔比顯著提高至3成是事實，但網購與門店乃相輔相成，因為消費者逛街時可以親身接觸最新產品，而他們回家在網上「扑槌」下單後也可以到門市收貨。

3,000家門店是甚麼概念？迅銷五月底全球門店數目也不過是3,634家，其中在「老巢」日本設有767家直營UNIQLO門店，比中國內地僅多22家，而全球GU門店只有441家。柳井相信，亞洲新興國家的城鎮人口不斷增多會提供足夠的增長空間，更直言全球經濟重心正從西方轉移至亞洲。

迅銷將於下周四(15日)公布截至今年8月底止的全年業績，市場估計賺920億日圓(約67.29億港元)，按年倒退43.41%。

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