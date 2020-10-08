新股專輯：傳合景泰富旗下物管公司通過上市聆訊

合景悠活截至2019年12月底止，管理106個住宅物業，對應在管總面積達1830萬平方米；訂約管理158個住宅物業，總合約建築面積2940萬平方米。

商業物業方面，有30個管理項目，對應在管總建築面積為330萬平方米；訂約管理33個商業物業，總合約建築面積約450萬平方米。

該公司2019年全年盈利1.84億元人民幣(下同)，按年飆升1.32倍；收入11.24億元，按年大幅增長70.65%。

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