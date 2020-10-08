中國商務部：十一零售及餐飲銷售額約1.6萬億元人幣

中國商務部周四公布，今年十一假期與中秋節疊加，各地在做好新冠肺炎疫情防控前提下，積極組織開展促消費活動，消費需求加快釋放。據商務部監測，10月1日至8日，全國零售和餐飲重點監測企業銷售額約1.6萬億元人民幣(下同)，日均銷售額比去年十一假期增長4.9%。

各地抓緊8日長假契機，深入組織消費促進月系列的活動。在今年十一期間，寧波、北京、甘肅、上海、海南重點監測企業銷售額按年分別增長18.8%、18.6%、14.4%、13.7%和12.5%，江蘇、山西、浙江、廣東同比分別增長10.7% 、7.8%、6.8%和6.7%。

商品消費持續升級，長假期間，有關吃、穿、用等基本消費需求穩定增長，有機食品、汽車、智能家電、金銀珠寶等升級商品銷售增幅明顯。北京、浙江、雲南重點監測汽車銷售額按年分別增長23.5%、20.3%和14.1%。北京、福建重點監測金銀珠寶銷售額亦分別增25.3%和10.2%。海南離島免稅購物活躍，吸引境外消費回流效果明顯。10月首7日累計，海口、三亞、瓊海等4家免稅店零售額按年增長167%，免稅購物人次也增長64%。

同時，餐飲、休閒等服務消費快速升溫，因疫情抑制的需求集中釋放。四川、浙江、內蒙古、廈門重點監測餐飲企業營業收入分別升43%、23.4%、21.7%和18.3%。看電影、逛展覽、觀演出、去健身等成為居民休閒度假的熱門選擇。十一假期首7日計，內地電影票房近37億元，為歷年十一假期的次高水平。

各地生活必需品市場供應充足，價格總體平穩。10月1至8日，百家大型農副產品批發市場糧油價格基本穩定，糧食價格比節前一周(9月24日至30日)上漲0.3%；食用油價格上漲0.2%。肉類價格亦基本平穩，豬肉價格比節前一周下降1%，牛肉及羊肉價格分別上漲0.4%及0.2%。而蔬菜水果價則微升，6種水果、30種蔬菜平均批發價格比節前一周分別上漲1.2%、0.4%。

值得留意是，新型消費蓬勃。疫情防控常態化形勢下，網絡購物、直播帶貨、網上訂餐等新型消費在十一長假期間不斷壯大。如大型網絡平台密室逃脫等新型消費訂單量按年勁升58%。

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