中美金融戰：傳特朗普盡地一煲　瞄準中國支付市場

隨着數碼人民幣研發踏入最後階段，外媒引述消息指，華府憂慮中國金融科技平台將主導全球數碼支付市場，或令內地可輕易獲取美國民眾的銀行及個人資料，一眾高官在最近幾周加緊探討會否以及如何對支付寶及微信支付施加限制。惟因欠缺可行機制及法律依據而尚未有定論，總統特朗普感染新冠肺炎亦令討論暫時中斷。

大華繼顯執行董事梁偉源認為，傳出潛在制裁消息只是特朗普爭取選票的招數，加上兩家支付平台的海外市場盈利貢獻相當微，料美國實施制裁的效果及可能性不大，且一旦實施，在內地經營業務、與相關支付平台有合作的美企反而會受牽連。

實際上，支付寶及微信支付在內地商業活動佔據領導地位，同時與許多跨國企業合作，其中Visa及萬事達卡公司在去年底宣布，將其添加至兩大平台；萬豪酒店和肯德基餐廳等品牌則透過支付寶，來建立預訂酒店房和點菜等應用程式；資產管理公司領航集團更與螞蟻成立合資公司，在內地提供自動化理財諮詢服務。

此外，多家美資大行正尋求打入中國金融市場，高盛已在內地透過合資企業提供券商服務、投資諮詢和承銷業務。摩根大通更計劃將內地員工數目倍增。倘金融服務公司捲入中美角力，則可能打亂相關美企的商業戰略，並威脅到他們多年來與中國大型公司建立的關係。因此，特朗普一旦硬攻，恐對商界以至金融體系造成巨大衝擊。

傳聞撞正螞蟻上市在即，令外界更為關注。螞蟻發言人接受外媒訪問時稱，不知華府內部正進行相關討論，重申業務主要在中國。該公司在遞交招股文件時已表明有潛在被制裁的風險，但同時上半年來自海外地區的收入比重不足5%。信誠證券聯席董事張智威認為，市場對於相關制裁消息早有預期，相信對螞蟻上市進程無大影響，因多家保薦人為其保駕護航，許多美資基金、投行的利益牽涉其中。再者，螞蟻在中港兩地上市，華府難以貿然阻撓上市計劃。

他續指，螞蟻屬出名的巨無霸新股，仍值得認購。惟近期多隻新股的上市前暗盤表現失色，出現賺價蝕息，甚至跌穿招股價，建議投資者要做好心理準備，新股愈來愈難搵食。

【美專家：特朗普做Show居多】

一直緊跟中美之爭、外國資深經濟專家及專欄作家Tim Culpan對此指出，螞蟻集團的支付寶和騰訊的微信支付已發展了10年，但都沒有表現出想擴張海外業務的興趣，估計其握有的美國客戶資料也不多，因此美國當局若針對螞蟻集團和騰訊可謂「徒勞無功」，僅是為了11月的總統大選造勢。

他續指出，中國的全球經濟、軍事和科技擴張是美國的真正威脅，但擔心螞蟻集團的支付寶和騰訊的微信支付會拿下世界市場，就有點荒謬。

微信高層曾公開稱，他們的國際市場計劃僅是「跟着中國客人的旅行路線」走，讓他們能隨時用微信支付交易，顯示微信支付的主要客戶是中國遊客。螞蟻集團也集中在投資東南亞等新興市場的本地公司，或促進中國商家的海外業務營運和便利中國消費者。因此，美國的限制被認為可能有損螞蟻集團在香港、上海的IPO有被誇大之嫌，因螞蟻超過90%收入來自中國，其中財富管理才是螞蟻的主要收入來源，而該公司對國際擴張的興趣並不大。

相反，若美國禁止中企與Visa和萬事達卡(Mastercard)等西方公司合作，便會對中企造成重大打擊，進一步的制裁則是將中企列入貿易黑名單，並切斷其和美國銀行與國際支付系統的聯繫，甚或禁止美企甚至擁有股份，但這些措施美國都不可能採用，因為美方已經表示，先前對微信的禁令主要是針對該公司的美國業務。此外，美國法院也已擋下美國對微信的禁令。

因此，他認為這僅是為了11月的美國總統大選造勢，是赤裸裸的機會主義。再者，這麼做的風險是世界其他國家很可能會無視美國下一個針對中國企業的舉動。

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