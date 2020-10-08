新盤UPDATES：大型鐵路上蓋項目將公布價單
2020年10月08日 21:27
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疫情雖未過去，發展商仍爭相籌備開售新盤搶客。新界東大型鐵路上蓋項目早前取得預售樓花同意書後，隨即全速部署推售，最快明日將會公布首張價單詳情，並於日內隨即開放示範單位吸納市場客源。
●上月5盤共2412伙獲批預售樓花 近兩年最多
地政總署公布，9月共有5個住宅項目獲批預售樓花同意書，涉及單位2,412伙，屬2018年11月後的近兩年最多，按月多約3.3倍。上月批出預售項目中，包括新世界發展(00017)的沙田大圍站項目柏傲莊I及II，共佔2,198個單位。
其餘項目包括其士國際(00025)與市區重建局合作的旺角傲寓，提供144伙，而嘉里建設(00683)的九龍石硤尾龍駒道3號則涉及64伙。至於遠洋集團(03377)的大嶼山長沙海沙徑7號項目提供6伙，亦獲批預售。
同時，9月只有1個住宅新盤入紙申請預售，為香港小輪(00050)旗下長沙灣通州街項目，提供262個單位。而截至上月底，待批預售樓花同意書項目共有24個，涉及12,469個單位，較8月少2,150伙或約14.7%。
●黃泥涌新盤EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY最快下周開價
新盤市場競爭氣氛回升。遠中集團香港區資產管理部總經理黃今證表示，黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY繼早前發布樓書後，快將啟動推盤攻勢。
她透露，項目其中70伙將會出租，餘下69伙則會推出發售，間隔由開放式至一房，實用面積258至428方呎，預計最快下周開價及開放示範單位，項目將引入專業管家服務，買家日後可享相關優惠。
負責該項目的獨家銷售及租賃代理中原地產，其亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，10月市況熱鬧，項目位處供應罕有的港島區，料本月內開售市場反應將會理想。他又估計，本月一手住宅交投量可達約1,500宗，較9月僅約千宗為多。
●逸璟．龍灣現樓重推 有單位加價20%
各區新盤爭相加入推售行列。中國中冶(01618)旗下荃灣西逸璟．龍灣，配合新一輪銷售，發展商周四(8日)公布修訂價單，推出一房及兩房單位，最高折扣12%。
中冶置業香港營銷總監胡英表示，項目已於今年3月初及9月初分別取得入伙紙及滿意紙，目前正在收樓，同時現以現樓形式登場，是次主力推出一房及兩房戶，涉及70伙。
而三房單位即將以招標推出，計劃推出「先住後付計劃」、「提前付清餘款現金回贈」及按揭優惠，以助三房買家輕鬆換樓。
價單顯示，該盤更新價單後，有單位的價單售價大幅調升達20%。而現時買家可享總折扣優惠亦較2018年首度推出時減少，當時最高達17%。
●傲瀧三複式大宅逾1.02億元沽出
豪宅新盤屢錄大額交投。新世界發展（00017）旗下清水灣傲灣，剛售出Ａ座三複式特色大宅，成交價逾1.02億元，呎價34,611元。項目本月暫已連沽兩伙特色戶，套現逾1.74億元。
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