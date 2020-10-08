新盤UPDATES：大型鐵路上蓋項目將公布價單

疫情雖未過去，發展商仍爭相籌備開售新盤搶客。新界東大型鐵路上蓋項目早前取得預售樓花同意書後，隨即全速部署推售，最快明日將會公布首張價單詳情，並於日內隨即開放示範單位吸納市場客源。

●上月5盤共2412伙獲批預售樓花 近兩年最多

●黃泥涌新盤EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY最快下周開價

新盤市場競爭氣氛回升。遠中集團香港區資產管理部總經理黃今證表示，黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY繼早前發布樓書後，快將啟動推盤攻勢。

她透露，項目其中70伙將會出租，餘下69伙則會推出發售，間隔由開放式至一房，實用面積258至428方呎，預計最快下周開價及開放示範單位，項目將引入專業管家服務，買家日後可享相關優惠。

負責該項目的獨家銷售及租賃代理中原地產，其亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，10月市況熱鬧，項目位處供應罕有的港島區，料本月內開售市場反應將會理想。他又估計，本月一手住宅交投量可達約1,500宗，較9月僅約千宗為多。

●逸璟．龍灣現樓重推 有單位加價20%

中冶置業香港營銷總監胡英表示，項目已於今年3月初及9月初分別取得入伙紙及滿意紙，目前正在收樓，同時現以現樓形式登場，是次主力推出一房及兩房戶，涉及70伙。

而三房單位即將以招標推出，計劃推出「先住後付計劃」、「提前付清餘款現金回贈」及按揭優惠，以助三房買家輕鬆換樓。

價單顯示，該盤更新價單後，有單位的價單售價大幅調升達20%。而現時買家可享總折扣優惠亦較2018年首度推出時減少，當時最高達17%。

●傲瀧三複式大宅逾1.02億元沽出

豪宅新盤屢錄大額交投。新世界發展（00017）旗下清水灣傲灣，剛售出Ａ座三複式特色大宅，成交價逾1.02億元，呎價34,611元。項目本月暫已連沽兩伙特色戶，套現逾1.74億元。

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