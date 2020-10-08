樓價UPDATES：元朗YOHO MIDTOWN較年中賣平11%

二手樓價回落，元朗YOHO MIDTOWN四房單位，減至1,425萬元沽出，較5月份樓層稍高三層的同類型單位賣平約11%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●上環寶華軒中層A室，實用面積約797方呎，套三房及多用途房間隔，叫價約1,800萬元，議價後獲同區客以1,752萬元購入，實用呎價約21,982元。

●天後海景軒中層C室，實用面積約356方呎，獲同區用家垂青，原業主叫價約850萬元，議價後以800萬元成交，實用呎價約22,472元，原業主於2012年3月以約520萬元購入，轉售帳面獲利約280萬元。

●西灣河逸濤灣2座中層C室，實用面積737方呎，套三房及工人房間隔，享全海景，以1,850萬元將單位連租約易手，實用呎價25,102元，單位現時以41,000元租出，租金回報2.7厘。

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九龍區

●長沙灣宇晴軒3座極高層A室，兩房間隔，實用面積約441方呎，以每月約17,000元放租約3個月後，雙方議價後減價500元，以16,500元租出，實用呎租約37.4元，新租客為夫婦，睇樓一次後即決定承租。

●長沙灣宇晴軒2座極高層E室兩房戶，實用面積約507方呎，以每月約20,000元放租約兩星期後，獲外區客洽詢，雙方議價後減價1,500元或約7.5%，以18,500元成交，實用呎租約36.5元。

●鑽石山星河明居E座高層6室，實用面積593方呎，套三房間隔，原開價1,030萬元，放盤1個月，累減45萬元，減幅4.4%，以985萬元易手，實用呎價16,610元，原業主於2017年購入上址，當時作價825萬元，持貨3年滿SSD期鬆綁離場，帳面獲利160萬元，單位期內升值19%。

●將軍澳新都城10月暫錄5宗買賣，平均實用呎價回升至16,871元，屋苑2期11座中層F室，實用面積363方呎，兩房間隔，議價後以665萬元易手，實用呎價18,320元。

●將軍澳東港城2座高層B室，實用面積463方呎，兩房間隔，座向東北，外望景觀開揚，原先開價775萬元，放盤僅兩星期，減價27萬元或3.5%，獲區外首置買家以748萬元承接，實用呎價16,156元。

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新界區

●元朗區本月暫錄得33宗二手成交，其中YOHO MIDTOWN第6座高層E室，實用面積1,026方呎，四房套房連儲物房間隔，叫價1,450萬元，減至1,425萬元沽出，實用呎價13,889元，比上址高3層的同室單位，今年5月以1,600萬元成交，是次新成交價低175萬元或約11%，屬平價成交。

●東涌本月暫13宗成交，較上月同期少一半，該區東堤灣畔2座高層D室，實用面積521方呎，兩房間隔，原業主為外籍空姐，據知將於明年退休回國，近日決定提早放售單位，叫價720萬元，議價後以700萬元成交，實用呎價13,436元，新買家為區內分支家庭客。

●東涌映灣園15座低層G室，實用面積約756方呎，套三房間隔，獲買家以803萬元承接，實用呎價約10,622元，原業主在2007年2月以約259萬元買入，持貨約13年帳面獲利約544萬元，賺價約2.1倍。

●東涌房協青衣綠悠雅苑1座中低層J室，實用面積約539方呎，兩房間隔，望山景，今年8月底於未補價第二市場以660萬元放售，經議價後減價27萬元或約4.1%，終以633萬元易主，實用呎價約11,744元，屋苑現有約18個放盤，入場價由590萬元起。

●屯門珀御高層N室，實用面積354方呎，一房間隔，叫價600萬元，放盤5個月，經買家誠意洽購下，最終減至564.8萬元沽出，實用呎價15,955元，新買家為外區上車客，原業主則於2017年5月以495萬元一手購入，持貨約3年帳面獲利69.8萬元，單位升值14%。

●屯門菁雋低層32室，實用面積131方呎，曾叫價288萬元放售，終以234.6萬元售出，呎價約17,908元，原業主持貨約一年多，帳面賺約50萬元，而需付額外印花稅則由新買家支付。

●天水圍嘉湖樂湖居2座低層C室，實用面積551方呎，三房兩廳間隔，外區客，減租1,000元，外區租客以11,500元租入，實用呎租20.9元。

●沙田翠華花園A座中層7室，實用面積280方呎，兩房間隔，議價後以460萬元易手，實用呎價約16,429元，原業主於2015年以398萬元入市，持貨約5年帳面獲利約62萬元，單位升值約16%。

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