投資者宜小心！歐洲藥品管理局：年內不太可能推新冠疫苗

投資者入市宜謹慎！外國傳媒報道，歐洲藥品監管機構負責人表示，雖然對兩款領跑的新冠疫苗加快了審批，但年底前「不太可能」獲得疫苗。

歐洲藥品管理局執行主任Guido Rasi周四(8日)接受採訪時表示，技術上來說，當然是有可能的。但實際上非常難，可能性很低。即使製藥商「在幾周內遞交數據，也已經接近10月中旬了，因此如果我們等待幾周，將評估時間縮到最短，也要到年底左右了。」

隨着感染率的飆升，各國重啟封鎖措施，研制疫苗的壓力與日俱增。近幾周，歐洲藥品管理局對阿斯利康和牛津大學、以及輝瑞和BioNTech SE的疫苗啟動了兩項所謂的動態審查，實時評估數據，從而加快潛在的審批速度。在美國，如特朗普希望的那樣在11月大選前獲得疫苗也愈來愈不可能。

Rasi表示，首款疫苗很可能會取得有條件的市場化授權。如果馬上獲得疫苗產品的益處超過了實質性數據不足的風險，那麼會予以臨時、一年的批准。監管機構將需要了解疫苗的免疫能持續多久，隨後才能對全面市場化予以放行。

歐盟各國仍然可以動用國家應急權，在歐洲藥品管理局批准前分發疫苗。英國8月份制定了計劃，修改立法並明確權力，從而可讓未獲許可的新冠疫苗在英國獲得暫時的授權。但是Rasi表示，這可能令其安全性面臨質疑，各國更應當關注疫苗的分銷計劃，而非試圖「提前幾天」獲得疫苗。

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