道指早段續漲137點　IBM股價飆逾5%

市場憧憬美國有望達成新一輪刺激經濟方案，加上總統大選選情明朗化，美股道指周三(7日)勁彈530點，周四(8日)早段繼續做好，高開137點，報28,440點；以科技股掛帥的納指亦升83點，至11,448點

國際商業機器(IBM)宣布把旗下基建服務部門，分拆成為一家獨立上市公司，交易目標於明年底完成，該業務現有4,600個客戶，涉及服務合約總值600億美元。分拆後，IBM業務將集中提供雲端服務，而分拆後初期，每股派息將維持不變。受消息刺激，IBM股價早段漲5.5%，至130.9元。

花旗集團因內部監管不足，被監管機構罰款4億美元，兼重大收購交易需獲當局批准，股價早段升0.36%至45美元。

另邊廂，摩根士丹利宣布以約70億美元現金及股份，收購基金公司Eaton Vance，作價較周三收市價有38%溢價。大摩股價早段報48.57美元，跌0.29%。

著名維權投資者洛布促請迪士尼永久停止派發股息，並將資金調至發展串流服務Disney+。據資料顯示，洛布持有迪士尼不足1%股權，他表示，若迪士尼省下每年30億美元股息，可增加Disney+的原創內容逾一倍，將可帶動額外用戶增長率及降低流失，並提高議價能力。迪士尼股價早段報123.5美元，升0.48%。

此外，有意力拓印度市場的亞馬遜遭遇「逆風」，表示印度零售合作夥伴Future Group違反協議。事緣亞馬遜去年同意購入Future一家非上市企業，並有權在3至10年內買入集團旗艦的Future Retail，惟兩個月前，亞馬遜的印度競爭對手Reliance宣布購入Future旗下的零售、批發、物流及庫倉部門。亞馬遜股價早段報3,218.39美元，升0.76%。

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