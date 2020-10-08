【悲情樓市】旅客區呎租慘過民生區　二手上車盤續減價

新冠肺炎疫情雖有緩和迹象，但香港經濟仍未見起色，過往倚賴內地旅客的核心區購物街依舊水盡鵝飛。近月有大型連鎖店結業的尖沙咀加連威老道，吉舖數量攀升至約35間，較今年初增約13%，再創該街道歷來最多。而該街道近期錄得一宗地舖租賃成交，呎租低至約60元，較民生區樓上舖還低。

據東網統計，彌敦道至漆咸道南之間的加連威老道，目前上述路段有約100間舖位，佔約35%交吉，較2020年農曆新年期間還要多。現時該街道只剩下零星的本地服裝店、夾公仔店及本地防疫口罩店等。事實上，早年放寬內地人來港個人遊後，該街大部分的商舖為藥房及化妝品零售店，但自從去年社會不穩至今年疫情爆發，大批商戶已遷出。

如美國服裝品牌GAP的旗艦店，在今年8月初已經撤出加連威老道，資料顯示，該公司在2019年7月底以約120萬元承租街內的愛賓大廈一個面積約2.5萬方呎的複式舖，但不足一年就結業，並尚餘兩年租約期。

同時，區內有不少舊樓被財團收購，導致該街道舖位空置率愈來愈高，顯得更加冷清。「舖王」鄧成波擁有該街道61至73號舊樓大部分業權，早前獲土地審裁處頒令，准以底價19.262億元強制拍賣。

上述出現大量吉舖的加連威老道租賃成交稀疏，據中原(工商舖)及市場資訊，該街道38至40號華暉大廈一個地舖，近月以30萬元租出，該舖面積約5,000方呎，呎租約60元。

至於該街道放租地舖呎租亦不高，部分呎租低於100元。該舖為同街12至16號加連威大廈地下雙號舖，每月叫租28萬元，以面積約3,286方呎計，呎租僅約85.2元。而41C至41D號嘉威大廈一個地舖，面積約800方呎，月租叫價8.5萬元，呎租約106.3元。

業界人士認為，核心購物區需要遊客來支撐。中原(工商舖)董事總經理潘志明指，香港主要的旅遊購物區若沒有遊客，單靠本地消費幫助不大，以往十一假期，內地人會有一個多星期時間來港消費，但因為現時封關，暫時不能購物。他預期，市場上出現大批吉舖的情況，會持續一段時間，若政府加快通關，並且實施健康碼，本地零售及飲食業才會改善。

資深投資者蔡志忠則認為，香港是外向型經濟，需要靠外來消費來改善零售市道或失業率等問題。他亦指，零售和飲食業要有改善，就需要遊客，否則不會有任何突破。

【二手上車盤仍減價不斷】

細價樓仍獲買家追捧，市場連錄多宗極速成交個案。屯門多寶大廈近日連錄買賣，有兩房單位放售不足一個月，僅減價7萬元後沽出，成交價約343萬元。

中原李燕群稱，上址為該廈高層F室，實用面積258方呎，叫價350萬元，減價後獲上車客購入，呎價13,295元。據了解，單位屬遺產物業，約15年間帳面升值約8.3倍。

祥益黃慶德又指，同廈另一個高層A室單位，亦獲同區上車客以338萬元買入，較開價低約12萬元。以實用面積246方呎計算，呎價約13,740元，物業約3年帳面升值20.7%。

事實上，細價樓平盤被消化後，個別買家已追價搶盤。美聯葉桂源表示，屯門䨇寓南翼低層連平台戶，實用面積284方呎，本月初叫價約460萬元，反價5萬元後，獲區內上車客以465萬元承接，呎價約16,373元，原業主持貨3年，帳賺約101.8萬元。他認為，政府撤辣合理，尤其市場在低息環境下，取消壓力測試可讓更多市民上車。

港島方面，世紀21日昇蔡嘉駿指，近日北角細單位承接力不俗，區內嘉興大廈中層A室一房戶，實用面積243方呎，放售一個月，減價4.6%，以456萬元沽出，呎價18,765元。

不過，新樓仍有沽壓。市場消息透露，西營盤翰林峰2座中層單位傳以590萬元售出。單位較三年多前購入價，帳面貶值約7.7%。

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