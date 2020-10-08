中美金融戰：美資深專家警告特朗普「做騷」有代價

一直緊跟中美之爭、美國資深經濟專家及專欄作家Tim Culpan指出，螞蟻集團的支付寶和騰訊的微信支付已發展了10年，但都沒有表現出想擴張海外業務的興趣，估計其握有的美國客戶資料也不多，因此美國當局若針對螞蟻集團和騰訊可謂「徒勞無功」，僅是為了11月的總統大選造勢。

他續指出，中國的全球經濟、軍事和科技擴張是美國的真正威脅，但擔心螞蟻集團的支付寶和騰訊的微信支付會拿下世界市場，就有點荒謬。

微信高層曾公開稱，他們的國際市場計劃僅是「跟着中國客人的旅行路線」走，讓他們能隨時用微信支付交易，顯示微信支付的主要客戶是中國遊客。螞蟻集團也集中在投資東南亞等新興市場的本地公司，或促進中國商家的海外業務營運和便利中國消費者。因此，美國的限制被認為可能有損螞蟻集團在香港、上海的IPO有被誇大之嫌，因螞蟻超過90%收入來自中國，其中財富管理才是螞蟻的主要收入來源，而該公司對國際擴張的興趣並不大。

相反，若美國禁止中企與Visa和萬事達卡(Mastercard)等西方公司合作，便會對中企造成重大打擊，進一步的制裁則是將中企列入貿易黑名單，並切斷其和美國銀行與國際支付系統的聯繫，甚或禁止美企甚至擁有股份，但這些措施美國都不可能採用，因為美方已經表示，先前對微信的禁令主要是針對該公司的美國業務。此外，美國法院也已擋下美國對微信的禁令。

因此，他認為這僅是為了11月的美國總統大選造勢，是赤裸裸的機會主義。再者，這麼做的風險是世界其他國家很可能會無視美國下一個針對中國企業的舉動。

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