新常態！摩通：發達國241萬億元主權債實際債息為「負」

外國傳媒報道，摩根大通指出，通脹調整後孳息率為「負」的已開發國家主權債總量過去兩年增加了一倍，達到31萬億美元(約241萬億港元)。

而隨着聯儲局準備讓物價進一步上漲以幫助疫情打擊的勞動力市場，華爾街銀行有句話要送給投資者們：習慣、習慣就好了。

Boyang Liu和Eddie Yoon等策略師寫道：「儘管這個現象在邏輯上講不通，但負的實際孳息率很可能會長期陪着我們。」

聯儲局主席鮑威爾本周強調，美國經濟需要更多的財政支持，並已承諾保持低利率以促進經濟復甦。

根據摩根大通的計算，通脹調整後孳息率為負的主權債中：在已開發國家佔未償債務餘額的76%，而3年前為57%。基於市場的10年物價漲幅預期為1.9%，照此計算，美國大約95%的國債實際孳息率都低於零。相比之下，日本和歐元區分別為32%和接近100%。所有已開發國家的票據和短期債券(10萬億美元)都屬於此類——自2017年以來增長了6倍。投資者對較長期風險也幾乎沒有得到補償，10年以上期限主權債通脹調整後孳息率高於零的比例不到一半。摩根大通表示，難怪大家如此密集追逐新興市場的孶息率，這裏只有約17%的債務實際孳息率低於零。

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