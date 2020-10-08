OPEC預期原油需求2022年回復疫前水平

石油輸出國組織(OPEC、簡稱油組)發表《世界原油展望》報告指，由於疫情打擊美國和其他地方的對手，預期油組在全球原油銷售市場的份額將擴大，並上調未來4年所需要的原油供應預測，與去年預期未來數年市場份額將下降的預測大不相同。

報告預期全球原油需求將於2022年回復至疫前水平，屆時油組需要每日供應3,430萬桶原油，較之前預測多約140萬桶。

報告並預期，原油需求未來20年會持續增長，與石油巨企如英國石油(BP)和蜆殼認為轉型至乾淨能源導致需求即將見頂的預測相反。儘管如此，油組亦指出，電動車和再生能源興起，意味需求最終會見頂，預料會於約2040年出現，是油組迄今對原油需求見頂的最明確預測。

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