傳倫交所周五宣布409億元出售意大利交易所

全球證券交易所併購重組未受新冠肺炎疫情影響，外媒報道，倫敦證券交易所集團(LSE)接近以大約45億歐元(約409億港元)的價格向泛歐交易所等，出售意大利證券交易所，以便爭取270億美元的路孚特(Refinitiv)併購交易獲得批准。

消息人士指，倫敦證交所可能最早在周五宣布該交易。收購意大利證交所之後，泛歐交易所在歐洲股票交易市場將佔據約四分之一的份額，歐元區STOOX 50指數成分股中將有28家在泛歐交易所旗下的市場上市。

事實上，意大利證交所被視為意大利的戰略資產，因為它擁有政府債券交易平台MTS SpA。

意大利政府一直尋求促成一項交易，除了泛歐交易所外，收購方還包括政府支持的意大利存貸款公司和意大利最大的銀行聯合聖保羅銀行聯合競標，這些機構將持有泛歐交易所的股份。

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