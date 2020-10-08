新股專輯：嘀嗒出行遞上市申請

中國內地網約車平台嘀嗒出行周四晚向聯交所遞交主板上市申請，海通國際及野村任聯席保薦人。市傳該公司擬集資3億至5億美元(約23.4億至39億港元)。

據初步招股文件，嘀嗒出行透過向在順風車平台上提供順風車搭乘的私家車主收取服務費產生收益。今年上半年收益3.1億元人民幣(下同)，按年增加66.24%；期內虧損亦自去年同期的1,806.4萬元，大幅擴至7.21億元。惟扣除優先股及相關金融負債的公允價值變動等因素後，上半年錄經調整利潤1.5億元。

截至今年6月底，該公司順風車平台覆蓋全國366個城市，擁有約1,920萬名註冊私家車主，包括約980萬名認證私家車主。其順風車平台上半年產生約593萬次搭乘，同期交易總額約為33億元。按去年全年順風車乘搭1.79億次數計算，嘀嗒出行佔據66.5%中國順風車市場份額。

集資所得擬用於擴大其用戶群、強化營銷及推廣舉措；提升技術能力及升級安全機制；增強變現能力及豐富變現渠道；用於在中國出行市場價值鏈中選擇性地尋求戰略聯盟、投 資與收購機會；用作營運資金及其他一般公司用途。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299