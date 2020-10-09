東方日報B1：歷來最大宗強拍　新世界47億奪皇都戲院

該公司執行副主席兼行政總裁鄭志剛透露，集團剛投得的舊皇都戲院大廈，現正進行規劃及啟動保育計劃，至於被問及項目會用作商業或住宅發展用途等，他回應指，具體詳情及投資額仍未落實。

該公司亦指出，在今年11月中完成法律程序成為該物業業權持有人後，會開展保育計劃，並按照強拍條例在6年內完成重建。

負責是次強制拍賣的第一太平戴維斯，其估值及專業顧問服務董事總經理陳超國指，今次拍賣成交價為強拍條例生效以來最高，而且是首次有涉及古物諮詢委員會評級的物業強拍申請，獲法庭批准並進行拍賣。而該項目涉及保育成分，於建築設計上有所限制，有機會推高成本。

他續指，今年疫情令營商市道不明朗，發展商出價相對謹慎，不過近期看不到強拍宗數有明顯減少，主因是發展商仍須完成疫情前已展開的併購項目。

上述物業已有68年歷史，新世界發展於兩年前入稟申請強拍，當時物業估值逾31.17億元，該公司在強拍前已收集該物業約98%業權。物業於港島規劃區第8區北角分區計劃大綱核准圖，規劃為「商/住」用途。

項目位於英皇道277至291號、渣華道4,4A-D,6,6A-D號及電廠街2至16號，佔地約36,201.5方呎。現為商住大廈，其中包括商場、桌球室及兩幢住宅樓宇。

對於項目日後落成後市值，泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，舊皇都戲院大廈地盤面積大，而且三面向街，估計如果發展商業物業，可建地積比率達到15倍，住宅則約10倍。他預計，若項目興建住宅單位，實用呎價可達4萬元，而若發展商業樓面，單位建築呎價約2萬元。

張又稱，該物業內的商舖大多都是民生舖，所以現在市道不太好，相信很多店主在清拆後都會選擇結業。

此外，市場人士指出，現時項目坐落的北角區，二手樓叫價進取，反映區內住宅市場氣氛不俗，加上近期商業市場受新冠肺炎疫情重創，故相信項目重建為住宅機會較大。

世紀21日昇黃文龍稱，該區業主近期普遍擴大議價幅度達5至8%，十月交投量增約20%。

在重建消息刺激下，鄰近大型屋苑城市花園業主憧憬新項目令全區會有變天發展，叫價進取，該盤交投步伐反而放緩，本月僅暫錄1宗買賣。

此外，區內樓齡較新的屋苑如柏蔚山、維港頌及海璇等，目前二手呎價介乎2.8萬至4萬元。

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