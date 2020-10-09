在家工作勢成主流　調查：僅28%預期今年重返工作場所

外媒報道，世界大型企業研究會周四(8日)公布一項調查顯示，只有28%的美國人稱他們已經或預期在今年年底之前重返工作場所，反映新冠肺炎疫情正促使在家工作更加流行。

該調查在9月16日至25日期間，以網上形式訪問了超過1,100位在職人士。根據調查結果，將近3分之1的受訪者表示，他們不願意回到辦公室、商店和工廠；一半的受訪者表示，他們最擔心的是在工作中感染新冠肺炎。只有17%的員工說他們對於回去工作感到很安心，甚至是想回去。

新冠肺炎疫情繼續升溫，全美國有34個州的新病例7天平均水平高於一個月前。儘管疫苗正在取得進展，但要向公眾提供疫苗還需要幾個月的時間。即使疫苗準備就緒時，上述調查顯示，只有7%的人預期會返回工作場所。

世界大型企業研究會人力資本執行副總裁Rebecca Ray表示，「對於知識工作者和其他可以選擇遠程工作的人來說，你將看到更多的遠程或混合工作方式成為標準。」

工作方式向在家上班的文化轉變以及企業重新開放的暫停已經顛覆了商業房地產市場。

事實上，當在家工作漸趨成為主流，加上疫情問題使企業重新開放受阻，恐對商業房地產市場造成顛覆性影響。波士頓聯儲銀行行長羅森格倫(Eric Rosengren)此前警告稱疫情再度升溫可能通過商業房地產市場在金融領域引發麻煩。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299