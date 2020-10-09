美股收市：道指升122點　創逾一個月高

美國啟動針對航空業的援助談判，提振了市場的風險情緒，美股周四(8日)做好。道指收報28,425點，升122點或0.43%，創9月2日以來收市新高；標指收報3,446點，升27點或0.8%；納指收報11,420點，升56點或0.5%。

JFD Group高級市場分析員Charalambos Pissouros表示，市場揣測可能達成局部、單獨的刺激經濟法案，投資者士氣或可維持一段時間，但基於疫症個案持續快速上升及大選逼近，難以宣告市場長期復甦。有高盛「女股神」之稱的科恩在訪問中表示，民主黨在選舉中大勝，將帶來政策的穩定性。

美國財政部發言人Drew Hammill表示，眾議院議長佩洛西和美國財政部長姆紐欽兩人在周三晚上再次進行了溝通，並且同意在周四繼續進行相關談判。分析認為，關於一籃子刺激計劃內容的分歧在短期內是無法克服的，預計國會在選舉後才會達成協議。然而聯儲局官員繼續大聲疾呼，如果近期不出台財政刺激措施，脆弱的經濟復甦動力將被削弱。

數據方面，美國勞工部公布，上周首次申領失業救濟人數減少9,000人至84萬，但遜預期跌至82萬人，而前周持續申領救濟人數由前一周的1,197.9萬，降至1,097.6萬人，低過預期1,140萬人。

個股方面，國際商業機器(IBM)宣布把旗下基建服務部門，分拆成為一家獨立上市公司，交易目標於明年底完成，該業務現有4,600個客戶，涉及服務合約總值600億美元。分拆後，IBM業務將集中提供雲端服務，而分拆後初期，每股派息將維持不變。受消息刺激，IBM股價收報131.49美元，升5.94%。

花旗集團因內部監管不足，被監管機構罰款4億美元，兼重大收購交易需獲當局批准，股價收市跌0.27%。

另邊廂，摩根士丹利宣布以約70億美元現金及股份，收購基金公司Eaton Vance，作價較周三收市價有38%溢價。大摩股價全日升0.6%。

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