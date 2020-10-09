分析料越南明年經濟增長逾8%　勢成亞洲之冠

外媒報道，滙豐銀行最近一份報告預測，即使受到新冠肺炎疫情所衝擊，越南今年經濟增長仍可達2.6%，是東協各國中唯一正增長的經濟體；該行進一步預測越南2021年經濟增長將增至8.1%，居亞洲之冠。

滙豐銀行表示，儘管面臨許多重大挑戰，越南今年上半年經濟增長仍有1.8%。

該行表示，受益於疫情防控成功，越南2020年經濟增長有望居東南亞國家協會(ASEAN)各經濟體之首。報告預期，越南2020年國內生產總值(GDP)將增長2.6%，略低於先前預測的3%。

另外，該行認為，越南2021年經濟增長將受益於科技業復甦及海外直接投資(FDI)穩定湧入，並預計越南2021年經濟增長將達8.1%，先前預測為8.5%。

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