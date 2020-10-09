聯儲卡普蘭：不認為現時需要擴大量鬆

外媒報道，美國達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭(Robert Kaplan)表示，預計明年美國GDP(國內生產總值)增長約3.5%，但如果沒有財政救助的話，GDP跌幅料更加嚴重，而家庭收支也會更加疲弱。

卡普蘭預期，美國明年全年都需要實施社交距離和佩戴口罩的防疫措施，認為除了聯儲局的貨幣政策和聯邦政府的財政措施，佩戴口罩就是最好的應對策略。

貨幣政策方面，卡普蘭指出，在美國度過疫情危機之前，利率很可能會保持在目前接近零的水平，並指不認為現時需要擴大量化寬鬆措施。而當疫情危機開始結束時，他認為聯儲局應該減少債券購買，結束緊急貸款計劃。

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