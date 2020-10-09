亞盛醫藥新藥獲美國授予兩項孤兒藥資格認定

截至目前，亞盛醫藥共有4個在研新藥獲得6項FDA孤兒藥認證。

「孤兒藥」又稱為罕見病藥，指用於預防、治療、診斷罕見病的藥品。

APG-115為亞盛醫藥在研的一種口服生物可利用的、高選擇性的小分子MDM2-p53蛋白質間相互作用抑制劑，對MDM2具有高度結合親和力，通過阻斷MDM2-p53相互作用從而恢復p53的腫瘤抑制活性。APG-115是首個在中國進入臨床階段的MDM2-p53抑制劑，已在中國和美國展開多項治療實體瘤以及血液瘤的臨床研究，並在治療胃癌的臨床前研究中顯示了相當的潛力。

APG-1252為亞盛醫藥自主研發的新型高效小分子藥物，可通過選擇性抑制Bcl-2及Bcl-xL蛋白修復細胞凋亡。目前APG-1252正在美國和澳洲進行針對晚期癌症患者的臨床I期劑量爬坡試驗，在美國進行針對聯合紫杉醇治療復發難治SCLC患者的Ib/II期試驗，並在中國進行針對SCLC患者的單藥臨床I期劑量爬坡試驗。

目前的臨床數據表明APG-1252在SCLC及其他晚期實體瘤患者中具有良好的安全性，並初步顯示療效。

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