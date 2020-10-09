【專家點評】鄧建初：世事多變難料　時刻警惕勿忘形

美國歷史上最醜陋的總統辯論，上周在一片謾罵聲中落幕。舉行前廣泛意見都認為特朗普會勝出，因為他一向以來表現出極度自信，而且有報道謂拜登少年時期已有口吃，言語表達能力欠佳。民調及賠率縱使互有反覆領先，但仍普遍看好特朗普。辯論開始，唇槍舌劍，繼而進展到互相企圖以聲音蓋過對方，連主持人也無法制止二人，結果以混亂告終。民調顯示特朗普支持率下滑，因為他「插話、人身攻擊及打斷發言」，令國民反感。能言善辯的特朗普竟輸給曾有口吃問題的拜登，這似乎是與拜登準備工夫做足有關，反觀特朗普過於自負，以為臨場執生就可輕易勝出。若是如此，證明機會是留給有準備的人。

一場辯論，勝負只是甲乙其中一方而已，但結果可以超出預期之外，更何況是賭味甚濃的香港股票市場？一句話或者一個未經證實的消息，已經可以造成翻天覆地的影響。既然如此，更加要做好策略準備，以免臨場呆若木雞，不懂反應，又或者情緒失控下，做了錯誤動作。詳細硏究上市公司的前景，精讀圖表分析，確保買入的股票不是偏離合理價位太遠。熟悉你買入的股票，如同熟悉你的客戶一樣重要。

執筆時傳來特朗普等多人染上新冠肺炎病毒的消息，突如其來的殺個措手不及，應驗了初哥常掛口邊的「世事難料」。亞洲時段美期曾大插逾500點，再一次「黑天鵝事件」震撼市場，亦同樣提供了入市契機。當晚美股經過震盪後，道指只跌134點，反觀連日受到追捧的納指大跌251點，幸好的是道指還未跌穿上兩個交易日的升幅。然而於高位搶入的科技股，今次應會損手居多。現今世事多變，上升太多的股票不宜搶，市況一逆轉可能跌幅甚巨。

2008年，時任國務院總理溫家寶推出「港股直通車」計劃，港股短時間內直衝上雲霄，一時之間雞犬皆升。有位老友同初哥講：「今次發達啦！港股直通車喎，恒指睇嚟會衝上48000，你快啲同我買10隻股票！」我衝口而出：「世事難料呀！」眼見他如此興奮，我更加忐忑不安，於是採取「拖」字訣，不敢再提。可惜經不起他鍥而不捨的逼迫，終於數日後提供了那時候比較優質的熱門股票，他大喜之下馬上入市。當時眾多坊間評論亦預測港交所應上500大元，其後並有大量散戶投資衍生工具累計期權Accumulator(I kill you later)。

另一位老友眼見朋友們買入累計期權後日日收高息，於是致電初哥問可買否。我如實告之，買入者是做期權莊家，風險是無限的，最要命的是跌至某價位，更要雙倍接貨，如果無錢接貨便要立刻斬倉，風險無限大，並奉勸他不熟不做。幸好他聽從我的意見，避過了大劫。後來國務院宣布取消「港股直通車」的計劃，加上金融海嘯捲至，港股跌至慘不忍睹。我的老友10隻股票組合亦損失慘重，止蝕沽出，從此對股票市場意興闌珊。

初哥在股票市場打滾多年，見盡不少樂極生悲例子，所以時刻警惕自己，在股市熱火朝天、眾人興奮莫名之時，要謹記「世事難料」。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)

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