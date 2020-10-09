【股民熱話】特朗普能阻螞蟻集團上市嗎？

10月初美國總統特朗普突然感染新冠肺炎的消息震驚市場，可不到一周他又強勢回歸白宮。期間民調顯示，特朗普染病的消息，並未能為其取得「同情分」，搖擺州份的形勢未有突破。之後就隨即見到特朗普又再回復「狂人」本色，一則叫停兩黨商議刺激經濟方案，要拖到大選後再議，二則放聲氣話要研究限制螞蟻及騰訊旗下支付平台。到底大選前呢位狂人總統仲會使出咩驚人招數，真係估佢唔到！

如今股民最擔心的係，特朗普會否出招限制美資認購螞蟻集團，以致嚴重影響螞蟻集團的招股活動，令呢單年尾大刁陷於重大不明朗之中。

老實講，從呢兩個月不斷有資金流入香港，可見大量外資流入香港等住參與呢宗世紀新股認購。此前一個名為美國當前危機委員會(CPDC)的組織已發出公開信，指螞蟻涉及多項未揭露的重大風險，故呼籲美國投資者不要投資在中、港兩地上市的螞蟻集團股票。如今傳來美國政府擔心螞蟻集團和騰訊的數碼支付平台威脅到美國國安全，從而擬採取限制行動，看來今次特朗普非無的放矢。

到底影響有多大，要視乎兩個因素。第一，特朗普政府是否迅速行動，在螞蟻集團啟動上市活動前，即宣布具體的限制措施；第二，萬一如此，具體的限制措施影響範圍有多大。

針對第一個因素，即月內特朗普就出招，可能性存在，皆因螞蟻集團在中港上市已成月內全球金融市場大焦點，而特朗普在11月選舉前，務必要取得更多市場焦點。此刻出招限制螞蟻集團旗下支付平台，正正可以達到「搶焦點」的目的，亦有助鞏固反華支持者的選票。

至於第二個因素，就要視乎若真的短期內有限制措施，具體的影響範圍有多大。若不許美資參與認購，甚至與美國有交往的金融機構參與認購都會有「後果」，咁影響不少，則螞蟻集團能否如期上市，不無變數。

一個政客，為保政權，正在無所不用其極地盡打「中國牌」，那管美國金融業和經濟都要付出沉重代價。若然年尾呢隻超級中概股「標會」攞錢唔成功，對兩地金融市場和景氣都會有負面影響，那迎面而來這個年關，可能遠比想像難過！

東網產經專欄作者 帥哥

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299