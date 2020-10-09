【市前重點睇】道指升122點　油價飆逾3%

●美匯指數跌至93.6，離岸人民幣(CNH)見6.739，港匯報7.7501，美元兌日圓處106.02，歐元企1.1765，英鎊報1.2937。金價漲至1,895美元。布油升至43.34美元，紐油高見41.47美元。道指期貨升逾百點。

●美國達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭(Robert Kaplan)表示，在美國度過疫情危機之前，利率很可能會保持在目前接近零的水平，並認為現時不需要擴大量化寬鬆措施。

●美國國會預算辦公室(CBO)表示，由於聯邦政府抗擊新冠肺炎疫情的需要，美國預算赤字在2020財政年度增加了兩倍，至3.1萬億美元，佔GDP(國內生產總值)比重為15.2%，創1945年以來新高。

●【飯碗不保】美上周新申領失業救濟降至84萬人，仍多過預期。

●美國10年期國債孳息率跌0.16點子，報0.7852厘。

●即月恒生指數夜期收報24,218點，升118點，高水25點，成交13,581張。

●港股ADR指數收報24,306點，升112點或0.46%。

●紐約期油收報每桶41.19美元，升1.24美元或3.1%；布蘭特期油收報每桶43.34美元，升1.35美元或3.22%。

-石油輸出國組織(OPEC)預期原油需求2022年回復疫前水平。

-傳沙特阿拉伯正考慮推遲OPEC明年年初逐步提高石油產量的計劃。

●紐約12月期金收報每安士1,895.1美元，升4.3美元或0.2%。

●傳倫交所周五宣布409億元出售意大利交易所。

●世界大型企業研究會周四(8日)公布一項調查顯示，只有28%的美國人稱他們已經或預期在今年年底之前重返工作場所，反映新冠肺炎疫情正促使在家工作更加流行。

●滙豐銀行最近一份報告預測，即使受到新冠肺炎疫情所衝擊，越南今年經濟增長仍可達2.6%，是東協各國中唯一正增長的經濟體；該行進一步預測越南2021年經濟增長將增至8.1%，居亞洲之冠。

●加拿大央行指負利率是政策選項之一，但目前沒有進行積極討論。

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