【專家樓評】王美鳳：投資車位有得諗？

近月車位交投回升，根據中原研究部統計，今年6至8月份二手車位登記量均多於450宗，多於年內其他月份平均273宗，而其中7月份基於新盤拆售一手車位而推高車位總登記量達逾千宗。市場上不少人鍾愛購買車位，雖然車位價格經過早年飛快升幅後已經放緩，但車位的一般入場門檻始終低於買住宅，而購買車位支付非住宅印花稅，低於非首置住宅印花稅(稅率為成交價15%)，例如一個不足200萬元的車位只需繳付1.5%印花稅。而且，車位毋須裝修，不用煩卻保養折舊問題，基本上一成交便可起租，轉售彈性亦較大，不受限於額外印花稅，所以車位在某程度上屬於易入門、回報快、彈性大的投資產品。

車位的呎吋雖然相差不大，但不同地區位置的車位價格卻相差甚大，可介乎少於100萬至超逾600萬元不等。今年首8個月二手登記車位平均價格約149萬元，而一手車位價格平均為265萬元，影響車位價格較大取決因素是供求比例、屋苑交通配套、車主多寡及附近車位供應等。

以投資車位來說，租金回報是很重要的考慮因素，但車位價格於早兩三年已顯著上升，不少車位的租金追不及價格升幅，導致租金回報率下跌，部分車位的租金回報率更跌至2%甚至以下水平。但若多花時間尋寶，例如在新界或九龍區會發現一些細價但高回報的車位，例如九龍一個屋苑車位價格只需90萬元，但因車位需求較大，租金可達3,000元，租金回報率達4%；新界一個屋苑車位只需70萬元，但租金可達2,400元，租金回報可達4.1%。

最近政府於8月份公布放寬非住宅按揭成數上限，相信主要是減輕疫情下對工商舖市場的衝擊，但由於非住宅類別包括車位，故此車位亦因此受惠，車位按揭成數由高達4成上調至5成，首期由6成降至5成，而按揭年期維持長達15年。

中原按揭董事總經理 王美鳳

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