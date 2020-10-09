中國恒大截至10月8日完成全年合約銷售目標91%

截至2020年10月8日，集團物業年內累計實現合約銷售額5,922.5億元，完成全年6,500億元合約銷售目標的91.1%。

集團堅定實施「高增長、控規模、降負債」發展戰略，通過打造高品質、高性價比產品滿

足市場需求，實現歷史同期最好業績，展現出穩健的經營能力和強大的執行力。集團對

超額完成2020年全年各項經營目標充滿信心。

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