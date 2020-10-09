中國金茂9月簽約銷售額按年升2%

而今年首9個月，集團累計取得簽約銷售金額共計1,618.2億元，按年升30.6%，其中包含(如有)長沙梅溪湖國際新城項目、南京青龍山國際生態新城項目、寧波生命科學城項目、嘉善•上海之窗智慧科學城項目及鄭州二七區馬寨新城項目的成交銷售額)，以及累計簽約銷售建築面積約8,535,726.5平方米。

此外，於9月30日，集團已錄得已認購(未簽約)物業銷售額共計64.8億元。

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