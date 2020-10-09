【專家點評】古勝：騰訊變咗雞肋 有咩應對部署？
2020年10月09日 08:15
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尋日恒指雖然回調49點，不過總算企穩20天線樓上，收報24,193點，成交額877億元。而今日(9日)北水重臨，未知會唔會帶挈港股升穿50天線24,600點水平，屆時較大阻力為25,000點。
望係咁望，不過世事嘅嘢又邊有咁理想？自從月初特朗普確診新冠肺炎，整個白宮團隊疫情大爆發，特朗普身體稍為回復，已經又再指摘中國需要負責，今次新仇舊恨一起來，11月大選之前的地緣政治因素不容樂觀，大家有貨唔捨得走就坐定定觀望，真係要入市買貨，最好細細注。
美國近制裁中國企業愈演愈烈，君不見身處風暴中心的騰訊控股(00700)，早前就話要停美國WeChat應用，近日就話要停支付平台，未來好有機會再打騰訊主要收入的遊戲業務。在如斯風險下，即使睇其目標價600蚊的大行比比皆是，但其股價就一反早前強勢。
過去3個月，騰訊股價大致喺500至560港元之間來回，而尋日該股收報535元，無升跌，咁啱卡正喺中間，依家入市揸沽都冇乜肉食，不如忍一忍手，待其股價升穿或跌穿上述區間，屆時再順勢而為好過。
東網產經專欄作者 古勝
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