【專家點評】古勝：騰訊變咗雞肋　有咩應對部署？

尋日恒指雖然回調49點，不過總算企穩20天線樓上，收報24,193點，成交額877億元。而今日(9日)北水重臨，未知會唔會帶挈港股升穿50天線24,600點水平，屆時較大阻力為25,000點。

望係咁望，不過世事嘅嘢又邊有咁理想？自從月初特朗普確診新冠肺炎，整個白宮團隊疫情大爆發，特朗普身體稍為回復，已經又再指摘中國需要負責，今次新仇舊恨一起來，11月大選之前的地緣政治因素不容樂觀，大家有貨唔捨得走就坐定定觀望，真係要入市買貨，最好細細注。

過去3個月，騰訊股價大致喺500至560港元之間來回，而尋日該股收報535元，無升跌，咁啱卡正喺中間，依家入市揸沽都冇乜肉食，不如忍一忍手，待其股價升穿或跌穿上述區間，屆時再順勢而為好過。

東網產經專欄作者 古勝

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