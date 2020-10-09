【專家點評】徐燦傑：十月大市提防「黑天鵝」來襲

近期市場的「最重磅消息」，一定是謀求連任的美國總統特朗普，竟在大選前一個月染上新冠肺炎，並入住軍方醫院接受治療。於消息宣布當日，美股三大指數同步向下，其中納指更單日急挫2.22%。雖然已年屆74歲的特朗普於數日後神奇出院，美股表現亦隨即回穩，但他突然染疫的消息，反映在「驚奇十月」甚麼事都有可能發生。加上從歷史上看，往年多個10月均曾發生股災，投資者還是綁好安全帶為上。

回顧以往的10月，總少不免見到股災身影，遠的有1907年金融恐慌、1929年華爾街股災，近年則有1987年10月19日的「黑色星期一」，乃至2008年的環球「金融海嘯」危機，因此每逢踏入這個月份，投資者都會打醒十二分精神。

參考基本因素，目前美股估值處於高水平，道指、納指及標指的市盈率分別為26至29倍，在當地經濟受新冠肺炎拖累、復甦遙遙無期的背景下，股市能繼續支撐高估值、還是泡沫即將爆破呢？大行巴克萊較早前便提出警告，直指美股估值正處2000年科網股泡沫爆破前的最高水平，其中近期引領市場反彈的大型科技股如「FAANG」，更存在最大風險。此外，美股新一輪季度業績期將於10月中旬展開，研究公司FactSet的數據顯示，標普500指數成分股上季收益將下跌21.8%，為過去7個季度中的第6次下滑，其中率先「派成績表」的重磅金融股，恐成大市的領跌先鋒。

若從國際局勢層面看，本月股市表現亦不容樂觀。首先是兩岸關係緊張，在中美對抗的時代背景下，台灣成為兩個超級大國角力的棋子；其中美國先後派出衞生部長及副國務卿訪台，似要為建立更緊密關係鋪路，台灣立法院更通過「台美復交」議案，促請美國政府協防；至於解放軍則多次在台海附近組織實戰化演練，官方更放話狠批「無論是以台制華還是挾洋自重，都是癡心妄想，注定是死路一條，玩火者必自焚」。以上種種迹象，反映兩岸「擦槍走火」的機會提升，對環球股市添上一層陰霾。

值得留意的是，雖然特朗普迅速從新冠肺炎中康復過來，但主流傳媒民調顯示，他染疫未有取得美國國民的「同情分」，其支持度仍較民主黨候選人拜登落後超過10個百分點，難保華府本月會再度提出針對中港的新一輪制裁措施，為特朗普以「中國牌」爭取選民支持，此舉勢為中港股市增添不穩定因素。此外，如果主流民調的預測準確，一旦特朗普在11月3日選輸，在餘下兩個多月的任期內，一向「有仇必報」的他，難保會否作出拒絕承認結果，甚至於伊朗、台海或南海挑起軍事衝突等舉措，成為股市「黑天鵝」。

注冊合規師公會投融資合規治理委員會總召集人 徐燦傑

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