【專家點評】溫灼培：澳洲保就業下月料減息

於本周二(6日)議息會，澳洲央行一如預期維持息率於0.25厘水平不變。在其聲明中，澳央行對就業市場深表憂慮，表明日後會以失業率水平作為其決定貨幣政策時的優先考慮。而據澳元利率期貨價格變化顯示，對於澳央行將於11月減息，把息率降至0.1厘，現已基本上是市場共識。

澳央行對就業市場感到憂慮也有其道理。受疫情打擊，當地7月份失業率達7.5%，企上22年高位。8月雖略有所回落至6.8%，但較3月份，即疫前的5.2%仍高出不少。澳洲第2季GDP，按季及按年分別大幅收縮7%及6.3%，也反映出當地經濟嚴峻的一面。

在新一年度的財政預算案中，澳洲財長指將會推出一個3,140億澳元的救經濟方案，目的是為了保就業。因而，澳央行估計未來一個財政年度，澳洲政府將要面對約2,000億澳元財赤。相信澳洲政府的行動，可避免當地經濟過度依靠貨幣政策來推動。正因澳洲政府的上述行動，預料將大大降低澳央行於11月議息會上，除了減息還可能需要量寬的情景。由於減息因素已在市場有一段日子了，預料澳元暫於70至73美仙徘徊。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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