【專家點評】麥嘉嘉：內需谷得起 餐飲股吃香
2020年10月09日 09:00
東網電視更多新聞短片
「五中全會」於十月底在北京召開，料中國「十四五」規劃以「內循環」為主調，預期內需消費類股受政策支持，加上受惠內地「黃金周」效應，內需消費類股可看高一綫。
國慶中秋假期，首四日全國共接待遊客4.25億人次，旅遊收入超過3,100億元人民幣。微信支付公布國慶首3天消費數據，餐飲行業迎來復甦高潮，交易額較五一假期增長30%以上。利好餐飲股如百勝中國(09987)。集團在1987年開設第一家肯德基餐廳、在1990年開設第一家必勝客餐廳，集團在內地發展達33年，全資擁有東方既白、小肥羊、黃記煌和COFFii & JOY連鎖餐廳品牌。目前，集團擁有6,700家肯德基、2,200家必勝客、260家小肥羊及600家黃記煌等。
集團上半年銷售額按年跌13%，主要受疫情影響，但較內地餐飲市場銷售額下跌33%，跌幅仍算合理。肯德基和必勝客兩大品牌佔其總銷售額比重保持在90%以上。今年上半年肯德基佔餐廳利潤的比例升至88%，而去年同期為80%。集團透露，肯德基的回本期約為2年多，必勝客約為3至4年。集團早年開發外賣業務，上半年肯德基和必勝客外賣銷售額，分別佔其總銷售額60%和逾50%，外賣業務未來前景正面。
集團財政十分穩健，上市所得資金連手上現金，共40億美元(約逾310億港元)，有利併購機會。景順(Invesco)及黑石(BlackRock)兩大基金公司，分別持有百勝中國9.7%及6.5%股權。投資者可趁調整分段收集作中長線投資。
申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為證監會持牌人，並無持有上述股票)
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！