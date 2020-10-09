【專家點評】麥嘉嘉：內需谷得起　餐飲股吃香

「五中全會」於十月底在北京召開，料中國「十四五」規劃以「內循環」為主調，預期內需消費類股受政策支持，加上受惠內地「黃金周」效應，內需消費類股可看高一綫。

集團上半年銷售額按年跌13%，主要受疫情影響，但較內地餐飲市場銷售額下跌33%，跌幅仍算合理。肯德基和必勝客兩大品牌佔其總銷售額比重保持在90%以上。今年上半年肯德基佔餐廳利潤的比例升至88%，而去年同期為80%。集團透露，肯德基的回本期約為2年多，必勝客約為3至4年。集團早年開發外賣業務，上半年肯德基和必勝客外賣銷售額，分別佔其總銷售額60%和逾50%，外賣業務未來前景正面。

集團財政十分穩健，上市所得資金連手上現金，共40億美元(約逾310億港元)，有利併購機會。景順(Invesco)及黑石(BlackRock)兩大基金公司，分別持有百勝中國9.7%及6.5%股權。投資者可趁調整分段收集作中長線投資。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為證監會持牌人，並無持有上述股票)

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