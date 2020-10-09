日副財務大臣：香港動盪有助日本提升金融中心地位

日本較高的所得稅、主要使用非英語的工作環境、以及經濟發展速度遠不及飛速發展的中國，使國際銀行和投資基金不太願意在該國設立大型辦事處。然而，日本新任副財務大臣中西健治表示，儘管日本實施較高的稅收，但香港的命運和新加坡對海外員工的新限制，可能幫助日本提升其作為全球金融中心的地位。

東京證交所於上周四(1日)因大規模電腦系統故障，十年來首度因系統錯誤而全日暫停交易，削弱了東京作為金融中心的聲譽。中西健治稱，國際社會對於交易所停運並未感到震驚，這一令人擔憂的迹象表明，市場對在日本設立公司的興趣持續冷淡。

日本新任首相菅義偉認為，有必要讓日本更加吸引海外金融家，作為其改革議程的一部分。他本周曾稱，希望加快努力，為此目的削減一些稅收，並提供更多以英語提供的商業服務。

中西健治指出，公司需要在新冠肺炎疫情時代實現業務多元化，這也為日本推動其成為國際金融中心的目標創造了機會。

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