A股快報：創指漲3% 煤炭股標青
2020年10月09日 09:25
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9月財新中國服務業PMI升至54.8，略好過市場預期，A股愈升愈有，滬深三大指數升幅達1%至3%。滬綜指最新仍升49點或1.5%，報3,267點；深成指進一步升328點或2.5%，至13,236點；創業板指數亦升84點或3.2%，至2,659點。
有色金屬及煤炭股齊升逾2.5%。
【09:25】A股快報：三大指數漲1%至2% 光伏股受捧
中國與全球疫苗免疫聯盟簽署協議，正式加入「新冠肺炎疫苗實施計劃」，內地股市於長假期後首日復市走勢向好，滬深三大指數高開1%至2%。滬綜指高開44點或1.38%，報3,262點；深成指大幅高開253點或1.97%，至13,161點；創業板指數高開57點或2.25%，至2,632點。
板塊方面，次新股及有色金屬股齊升約2%，金融、地產、釀酒水泥、鋼鐵、石油及生物製藥股全線升逾1%。
受惠光伏玻璃價升至歷史新高，光伏板塊有支持，福萊特、金晶科技及南玻A升停板。
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