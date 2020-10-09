中國經濟：9月財新服務業PMI報54.8　就業形勢不容過分樂觀

隨着國內服務業加速恢復，9月份財新中國服務業採購經理指數(PMI)錄得54.8，較8月提高0.8個百分點，連續5個月處於擴張區間。

此前公布的9月財新中國製造業PMI錄得53，較8月下降0.1個百分點，受此拖累，9月財新中國綜合PMI下降0.6個百分點至54.5。有關走勢與國家統計局PMI並不一致，統計局公布的9月服務業商務活動指數上升0.9個百分點至55.2，綜合PMI則上升0.6個百分點至55.1。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，目前經濟運行仍然處於新冠肺炎疫情之後的恢復期，恢復速度還有所加快。疫情後製造業和服務業就業首次同步改善，但力度不強，就業形勢依然不容過分樂觀。未來一段時間，海外疫情的反覆和美國大選仍存在極大的不確定性，國內國際雙循環相互促進的新發展格局的構建仍面臨極大挑戰。

9月份服務業新訂單指數小幅上升，連續5個月處於擴張區間。調查樣本顯示，市況轉強，新項目開發，有助於提振銷售。在服務業與製造業訂單雙雙上升的支撐下，綜合新訂單指數繼續提高。

服務業新出口訂單指數連續3個月處於收縮區間，且降幅較8月小幅擴大。部分受訪企業反映，疫情繼續對出口銷售造成衝擊。9月製造業新出口訂單指數錄得2017年9月以來最高，帶動綜合新出口訂單指數今年以來首次升入擴張區間。

隨着市場回暖，服務業企業連續第二個月增加用工，就業指數連續兩個月處於擴張區間，但僅略高於盛衰分界線。製造業企業結束連續8個月壓縮用工的狀態，9月就業指數升入擴張區間，但增速輕微。綜合看，兩大行業企業總體用工規模繼續擴張。

新訂單增加，導致9月服務業企業積壓工作指數重回擴張區間，但增速輕微。製造業企業積壓工作量繼續上升，帶動綜合積壓工作量小幅上升。

因用工、運輸和原料等費用增加，9月服務業投入品價格繼續上升，企業反映整體成本升幅僅算輕微。製造業原材料購進價格指數連續4個月處於擴張區間。二者綜合，綜合投入成本繼續上升。

9月服務業收費價格連續第二個月上升，但部分受訪企業表示，為吸引新訂單，加價空間有限。製造商繼續小幅上調產品售價，幅度低於8月。綜合產出價格繼續上升，但升幅輕微。

9月服務業企業樂觀度在擴張區間小幅提高，與長期均值大致持平。中國服務業企業繼續樂觀預期未來一年經營活動會有增長。業界普遍認為，疫情一旦結束，全球經濟狀況將會轉強，客戶需求會上升。

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